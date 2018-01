V požaru umrle štiri osebe, med njimi tudi otrok

CALAIS – V družinski hiši blizu francoskega Calaisa je živela štiričlanska družina. V nedeljo zjutraj je hišo zajel požar. Preiskava je trajala ves dan, vendar vzroka požara, v katerem sta umrla otroka, stara 6 in 22 let, in gasilca, stara 20 in 32 let, še niso odkrili.