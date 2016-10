BARIČ - V srbskem Bariču je v bližini restavracije Duboko prišlo do hude prometne nesreče s smrtnim izidom. V njej sta umrla 17-letni in 30-letni Slovenec, poroča Kurir.

Policija je potrdila, da sta oba umrla na licu mesta, medtem, ko je 27-letni udeleženec lažje poškodovan. Po neuradnih informacijah naj bi do nesreče prišlo, ker so Slovenci prehitevali prek polne črte in tako izzvali trčenje. Oba avtomobila naj bi bila popolnoma uničena, gasilci, reševalci in policisti naj bi ju našli v jarku ob cesti.