V Nemčiji so zaprli slovenska ugrabitelja

ULM, LJUBLJANA – V torek popoldne se je na sodišču v nemškem mestecu končal niz krutih dogodkov, ki so prebivalce Nordholza pretresli decembra 2014. Takrat so štirje ugrabitelji najprej v past zvabili dva nemška poslovneža iz Illertissna (regije Allgäu v Švabiji na Bavarskem), nato pa so ju zvlekli v eno poslovnih hal v Nordholzu, kjer so ju mučili, ustrahovali in izsiljevali. Razlog naj bi bilo 48.000 evrov, ki naj bi jih poslovneža dolgovala slovenskemu podjetniku in s katerimi sta zgradila hišo v bavarski prestolnici Münchnu.



Dolg naj bi nastal, ker je bila gradnja za slabih 50 tisočakov dražja od cene, za katero so se dogovorili, razlog pa naj bi bile – po izjavah ugrabiteljev – »nevzdržne nemške dampinške cene.« Pri ugrabitvi je pomagal slovenski državljan, živeč v Illertissnu; najprej je vzpostavil stik med našimi gradbinci in nemškima poslovnežema, za kar je dobil provizijo. Ker pa slovenski gradbinec ni imel denarja za delavce, je prišel na idejo, da bi rojaka posrednika poslal k Nemcem. Ker sta Nemca domnevno ignorirala pozive za poplačilo razlike, je padla odločitev za bolj neposredne metode izterjave domnevnega dolga.

