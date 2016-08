V naročju držal sina, ko mu je na glavo padel kamen

NEW DELHI – Kamen, ki je padel z enega od minaretov slavnega Tadž Mahala, je ranil Indijca: zadel ga je naravnost v glavo.



Nisar Ahmed, ki dela za neko računalniško podjetje v Parizu, je Tadž Mahal obiskal z družino, ko je z jugozahodnega minareta, ki ga pravkar obnavljajo, 40 metrov globoko padel kamen. Nisarja je zadel v glavo, takoj so poklicali reševalce, ki so ga odpeljali v zasebno bolnišnico, tam so ga zdravniki oskrbeli in pozneje odpustili. Sreča v nesreči je bila, da kamen ni ranil njegovega sina, ki ga je Nisar ravno takrat pestoval.



Pred meseci je arheološki urad Indije začel velikopotezno obnovo in olepšavanje Tadž Mahala, minarete prekrivajo zidarski odri. Zdaj se vsi, ne le turisti, pač pa tudi odgovorni, bojijo, da bi trajajoče zaljšanje utegnilo v nevarnost spraviti življenja turistov, ki radi obiskujejo spomenik. No, od začetka obnove se je že trikrat zgodilo, da se je odkrušil del spomenika: marca letos se je odlomila konica s prav tistega minareta, s katerega je zdaj padel kamen, k sreči ni nikogar ranila, odgovorni pa so pozneje sporočili, da se je odkrušila, ker je bila v zelo slabem stanju.



Arheolog dr. Bhuvan Vikram je povedal, da je Arheološki urad Indije poskrbel za vse potrebne ukrepe, s katerimi med obnovo preprečujejo potencialne poškodbe obiskovalcev, preiskava Ahmedovega primera pa še poteka: še vedno namreč ugotavljajo, kako se mu je uspelo spomeniku toliko približati, da ga je ranil kamen. Vikram je dodal, da so v bližini minaretov postavili uslužbence, ki obiskovalce opozarjajo, naj se jim ne približujejo preveč. Tadž Mahal, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, vsako leto obišče okoli osem milijonov ljudi.