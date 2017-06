V nahrbtniku so našli zapuščenega otroka

V Arizoni so našli zapuščenega dojenčka. Kot poroča The New York Post, naj bi bila deklica rojena le nekaj ur prej, preden so jo odkrili.

Otroka je mimoidoči našel stlačenega v nahrbtnik, ki se je nahajal v nakupovalnem vozičku. Takoj se je obrnil na bližnjo trgovino, sledil pa je še klic na policijsko postajo.

»Pozdravljeni, ravno sem našel novorojenčka,« je povedal moški v telefon, medtem ko je bilo v ozadju slišati otroški jok. »O, mojbog! Dojenček je bil šele rojen. Popkovina je bila odrezana, a se ga še vedno drži,« je dejal.

Kasneje so ugotovili, da naj bi bila deklica rojena tri ure prej, iz bolnišnici pa so na srečo sporočili, da je z njo vse v redu.

Policija se je zdaj posvetila iskanju staršev nič krivega bitjeca.