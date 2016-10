V kovčku okostje in še živ dojenček

BERLIN – V stanovanjski hiši v nemškem Hannovru je 19-letnik konec tedna ugledal grozljivo odkritje: kovček, v njem pa še živega dojenčka, deklico, in okostje drugega.



Deklico, staro le nekaj dni, so prepeljali v bolnišnico, njeno zdravstveno stanje pa je stabilno. Policija je prijela 22-letnico in 19-letnika, ki naj bi bila mati oz. oče obeh otrok. Njo so aretirali v službi, njenega fanta niso pridržali, so pa ga zaslišali, prav tako sosede in kolege 22-letnice. Lauro Madeleine S. so obtožili uboja in poskusa uboja; dojenček, katerega skelet so našli v kovčku, je umrl že pred časom. Stanovanjska zgradba z belo fasado, v kateri so našli okostje in še živo deklico, je v dobro vzdrževani soseski blizu središča Hannovra, kjer živijo upokojenci, študenti, družine. »Ko sem videla policijo, sem pomislila, da preiskujejo rop,« je povedala soseda, 69-letna upokojenka Rainer Deike, in še, da sta bila dekle in fant prijazna, običajen par. »Tu se vsi poznamo, v hiši so dobri odnosi,« je še dejala. Druga soseda, mlada mati, je povedala, da je bila nekoč pri njej v stanovanju in da je bilo tam videti vse v najlepšem redu. V četrtem nadstropju stanovanjske hiše sta 22-letnica in 19-letnik živela že nekaj mesecev, nihče pa si ne more razložiti, kako se je lahko zgodil tako strašen zločin. Prav tako nihče ni vedel, da je bila 22-letnica noseča, tudi otroškega joka ni bilo slišati. Okostje so odpeljali na inštitut za sodno medicino, kjer bodo patologi poskušali ugotoviti dojenčkov spol pa tudi kdaj je umrl in zakaj. Laura je v priporu, za zdaj se brani z molkom.