V Italiji 18-letnik ubil slovenskega fotografa

ERACLEA – V italijanskem mestu Eraclea se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 75-letni Slovenec, fotograf Egon Kaše. Italijanski mediji poročajo, da je vanj med kolesarjem trčil 18-letni mladenič, ki naj bi po trčenju s kraja nesreče celo zbežal.

Kaše je z družino dopustoval v kampu Caorle in je bil velik ljubitelj kolesarjenja. Usodna nesreča naj bi se zgodila okoli šeste ure zjutraj, policisti pa sumijo, da je bil mladenič v času, ko je z veliko hitrostjo trčil v fotografa, v opitem stanju. Po trčenju je mladenič odpeljal s kraja in odšel domov, kjer je zaspal. Da se je zgodilo nekaj groznega, so ugotovili njegovi starši, ki so pred hišo opazili parkirano poškodovano vozilo in o tem obvestili policiste.

Egon Kaše je nekdanji fotograf Dela in revije Tovariš. Bil je zaprisežen kolesar, na dan naj bi prevozil tudi 180 kilometrov. Veljal je za enega najboljših fotografov sveta belih aren.