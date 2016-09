V Istri zasegli več kot osem kilogramov heroina

ZAGREB – Hrvaški policisti so danes sporočili, da so po večmesečni kriminalistični preiskavi prijeli šest oseb iz Pulja, pri katerih so našli skoraj 8,5 kilograma heroina in več kot 80 kilogramov paracetamola ter več kosov orožja in drugih predmetov. Policijsko akcijo so začeli konec marca, ko so na mejnem prehodu Kaštel-Sečovlje zasegli paracetamol.

Hrvaški policisti so na današnji novinarski konferenci v Pazinu povedali, da so v operaciji Osa prijeli šest hrvaških državljanov, starih med 38 in 67 let. Sumijo jih proizvodnje in prodaje prepovedanih drog kot tudi izdelave in posedovanja orožja ter eksplozivnih naprav.

Med prijetimi je bila tudi 51-letna Puljčanka, pri kateri so 23. marca v avtomobilu na mejnem prehodu Kaštel našli nekaj manj kot 47 kilogramov paracetamola in kofeina, ki ju uporabljajo za zvišanje heroinske mase, je novinarjem danes razkril vodja reškega policijskega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Pnuskok) Božo Barbarić.

Policija je nato v začetku maja v Pulju dvema osumljencema odvzela več kot dva kilograma heroina, še nekaj prepovedanih mamil so našli tudi v zagrebškem stanovanju enega od osumljencev.

Konec avgusta je hrvaška policija znova na mejnem prehodu Kaštel ustavila avtomobil, v katerem je imel 56-letni domnevni vodja skupine več kot pet kilogramov heroina. Ko so preiskali njegovo stanovanje v Pulju, so našli še skoraj 35 kilogramov paracetamola in kofeina. Policija je 56-letniku zaplenila tudi 250.000 kun (33.000 evrov) vreden avtomobil.

Nato so v puljskih hišah preostalih dveh osumljencih našli še kilogram heroina ter dve pištoli in puško, za katere nista imela ustreznih dovoljenj.

Heroin naj bi v Istro prispel po balkanski poti, večina osumljenih pa je že od prej znana policiji zaradi podobnih kaznivih dejanj, poroča lokalni novičarski portal ipress.rtl.hr.

Policisti so ocenili, da bi šesterica s prodajo heroina, ki je bil namenjen območju Reke in hrvaške Istre, zaslužili več deset milijonov kun (več 100.000 evrov), glede na to, da bi z mešanjem heroina, paracetamola in kofeina dobili približno 90 kilogramov mamil, ki bi ga prodali na črnem trgu. Vrednost pol grama tako zmešanega heroina »na ulici« stane približno 200 kun (26 evrov), so dodali.