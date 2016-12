V internatu zgorelo 11 deklet in učiteljica

Dvanajst ljudi, večinoma so bila mladoletna dekleta, je umrlo v ognju, ki je zajel internat v Aladagu severno od Adane, enega največjih urbanih središč na jugu Turčije. Zagorela je lesena oprema v trinadstropni zgradbi, panična dekleta pa so se poskušala pred ognjenimi zublji rešiti s skoki skozi okna, pri čemer se jih je več ranilo, na srečo nobena huje.



Oblasti so sporočile, da je zagorelo zaradi kratkega stika. V zasebnem internatu je bilo 54 postelj, v času požara je tam bivalo 34 dijakinj. V ognju je umrlo enajst deklet, starih od 11 do 14 let, in učiteljica oziroma vzgojiteljica. Zagorelo je okoli 19.25 po krajevnem času, tri ure pozneje so gasilci nad ognjem vzpostavili nadzor. Slišati je, da je bilo žrtev toliko tudi zato, ker dekleta, ki so bivala v zgornjih nadstropjih, niso mogla odpreti požarnih vrat in pobegniti po požarnih stopnicah. Župan Adane Husejin Sozlu je povedal: »Videti je, da so bila požarna vrata zaklenjena. Otroci jih niso mogli odpreti, tam so gasilci našli več trupel.« Pristavil je, da bi otroci lahko preživeli, če bi jim uspelo pobegniti po požarnih stopnicah: »Oblasti so že sprožile preiskavo.«



No, policija je že pridržala šest ljudi, ki bi jih lahko obtožili povzročitve smrti zaradi malomarnosti. Med pridržanimi je direktor internata, žrtve bodo identificirali z uporabo DNK-vzorcev.