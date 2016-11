NOVI SAD – Danes ponoči okoli 1.30 so v hudi nesreči na avtocesti med Novim Sadom in Subotico umrle tri osebe, poroča B92.net.

Med pokojnimi naj bi bili 45-letni moški ter pet in osem let stara dečka. Še dve osebi sta bili v nesreči hudo poškodovani. Moškega srednjih let so nezavestnega prepeljali v bolnišnico, drugega pa v stabilnem stanju na urgenco.