V hiši zgorelo pet psov in 45 mačk

ORLANDO – Več kot 50 je žrtev požara, ki je izbruhnil v družinski hiši v Merit Islandu na Floridi v ZDA. Šerif je že zahteval preiskavo okoliščin, zaradi katerih je ob treh zjutraj zagorelo v enonadstropni stavbi. Zakoncema, ki sta tam živela, je uspelo nepoškodovanima zbežati rdečemu petelinu, take sreče pa ni imelo na desetine njunih hišnih ljubljenčkov: poginilo je 45 mačk, pet psov, papiga makao in celo rakun.



Več gasilskih vozil je blokiralo ozke ulice v soseski, gasilci so si iz goreče hiše prizadevali rešiti čim več živali: s kisikovimi maskami na obrazu so vstopali v hišo in odnašali pse in mačke. Nekaterim psom so dali celo umetno dihanje. Požrtvovalnim gasilcem je uspelo rešiti eno mačko in 13 psov, prepeljali so jih v bližnjo zavetišče.



Šerifovi namestniki so povedali, da dogodek preiskujejo zaradi suma okrutnega ravnanja z živalmi; za zdaj še ugotavljajo, ali so bile vse popisane in cepljene in ali so zanje zares ustrezno skrbeli. Predstavnik šerifove pisarne iz okrožja Brevard je dodal, da sta zakonca zaradi izgube hišnih ljubljenčkov zelo potrta. Kje v hiši so bile živali, ki so poginile, ni znano. Več oken je bilo zabitih z deskami, kar je oteževalo gašenje, so povedali gasilci. Hiša je obdana z visokim grmičevjem in leseno ograjo, ki je bila postavljena pred kratkim.



Sosedje so povedali, da so jih prebudile sirene gasilcev in pasje bevskanje in cviljenje. Ko je Susan Graham stopila na prag, je zagledala grozljiv prizor: iz hiše se je valil dim, gasilci pa so poskušali oživljati živali. »Bilo je žalostno, reševalci so pse in mačke nosili sosedom. Dajali so jim kisik,« je povedala. Ob požaru sta bila lastnika doma.