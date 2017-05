V hiši zgoreli štirje otroci

NEW YORK – Preiskovalci še brskajo po pogorišču in iščejo vzroke za požar, v katerem je v lepem pomladnem popoldnevu umrlo pet ljudi, med njimi trije otroci.



Zagorelo je v nedeljo popoldne po lokalnem času, v ulici enodružinskih hiš v Queens Villageu v newyorškem okraju Queens. Ogenj se je hitro širil po hiši, škoda je velikanska. Zakaj je zagorelo, še ni znano; za enonadstropno hišo so našli ožgan avto, nekateri stanovalci so govorili, da so slišali glasen pok, toda poveljnik gasilcev Daniel Nigro je povedal, da nič ne kaže na eksplozijo. Dodal je, da je neki mimovozeči videl človeka, ki se je prekopicnil skozi okno, iz katerega se je precej kadilo, in poklical gasilce. Zedias Mudzimba, 56-letni vodoinštalater, ki živi v bližini, je ustavil avto in stekel pomagat: »Zagledal sem dim, prihajal je iz drugega nadstropja, videl sem moškega, kričal je: 'To je moj vnuk!' Potem je nenadoma skočil, nisem videl, kje je pristal.« Moški, star 46 let, je edini preživeli, padel je namreč na streho terase, od tam pa na trato; prepeljali so ga v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.



Hiša je bila vsa v ognju, ko so nekaj minut pozneje prihiteli gasilci in poskušali rešiti stanovalce, nekateri so bili na podstrešju, to pa je bila za gasilce izjemno težka naloga, saj je bil požar zares velik. Spopadali so se z ognjenimi zublji in iskali stanovalce, ki so jih našli, a vsak, ki so ga prinesli ven, je bil mrtev, tudi dveletni Chayce Green, devetletni Rayshawn Matthews in 14-letna Jada Foxworth. Umrli sta še 20-letna ženska in 17-letno dekle. Med gašenjem so se lažje ranili štirje gasilci. Zagorela je sosednja hiša, a k sreči nikogar ni bilo doma.



Edini preživeli naj bi bil oče devetletnika in dedek dveletnika, ki sta umrla v ognju.



Soseda Dorothy Murray je povedala, da je skoraj omedlela, ko je zagledala ognjene zublje: »Ogenj je bil tako močan, ni bilo mogoče, da bi kdo šel tja in koga rešil.« Povedala je, da je včasih popazila na otroka, prisrčnega fantka. Prav tega so gasilci med prvimi prinesli iz hiše. »Bilo je najhuje, kar sem videl v življenju,« je dejal 67-letni Foster McPhee. »Gasilcu, ki je otroka prinesel ven, se je videlo, kako težko mu je. Čustven sem, oče sem, dedek.«



Tokratni požar je bil najhujši po marcu 2015, ko je v hiši v Brooklynu umrlo sedem otrok, bratje in sestre.