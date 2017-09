V glavnem mestu našli Mileno (25) s prerezanim vratom

BEOGRAD – Na dvorišču stavbe na Ulici Georgea Washingtona (pravzaprav Ulici Džordža Vašingtona) v Beogradu so 21. avgusta našli truplo 25-letne Milene Đ. Imela je prerezan vrat, črne pajkice pa strgane med nogami. Oblečena je bila še v črno majico in nogavice. Na eni nogi je imela športno copato, drugo pa so našli nedaleč stran. Milena je sicer živela v šestem nadstropju zgradbe v isti ulici.

Policija informacij o domnevnem zločinu še ne daje.