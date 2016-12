V cirkusu padla na glavo

Nedeljska predstava slavnega Cirque du Soleila v avstralskem Brisbanu je pretresla navzoče: akrobatka je z orodja padla pet metrov globoko. Pred očmi obiskovalcev se je ponesrečila Lisa Skinner, 35-letna avstralska gimnastičarka, ki je trikrat nastopala na olimpijskih igrah, menda je padla na glavo; takoj so jo oskrbeli reševalci, vidnih poškodb ni imela.



Neka obiskovalka je za avstralske medije povedala, da je bil padec grozljiv: »Potem nam niso dovolili oditi, čeprav smo imeli dva majhna otroka, morali smo ostati na sedežih.« Predstavnica reševalcev je povedala, da so akrobatko odpeljali v bolnišnico in jo tam zadržali za vsak primer, če je morda dobila notranje poškodbe. No, teh k sreči nima, za kratek čas je izgubila zavest, si je pa zlomila roko, zaradi poškodovanih vretenc bo morala tudi od šest do 12 tednov nositi vratno opornico, je povedala njena mama Anne Skinner.



Lisa Maree Skinner je iz Queenslanda in je sodelovala na olimpijskih igral v letih 1996 v Atlanti (ZDA), 2000 v Sydneyju (Avstralija) in 2004 v Atenah (Grčija), na igrah Commonwealtha leta 1998 je osvojila zlato medaljo. Bila je prva avstralska gimnastičarka, ki se je na olimpijskih igrah uvrstila v finale na posameznem orodju. Z akrobati Cirque du Soleila je bila na turneji s produkcijo Koozå, nastopala je s točko z obroči v zraku. Cilj predstave je šokirati in obenem prikazati ekstremno človekovo zmožnost.



No, predstavo, bila je matineja, so prekinili in potem nadaljevali, ko so reševalci Skinnerjevo odpeljali. Cirkuški predstavnik je pojasnil, da so dobro pripravljeni na tovrstne nesreče, saj redno vadijo, ker je varnost akrobatov pač na prvem mestu.