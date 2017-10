V bolnišnici v košu našli novorojenčka

FORT LAUDERDALE – Iz floridskega Fort Lauderdala prihaja zgodba, ki je mnoge zgrozila. 5. oktobra je 25-letna Rubi Ramirez na stranišču bolnišnice rodila otroka in ga vrgla v koš. Hitro so ji prišli na sled in jo prijeli.

V bolnišnico so Rubi pripeljali zaradi bolečin v trebuhu. Začela je tudi krvaveti. Mati, ki je bila z njo in sploh ni vedela, da je hči noseča, je osebje opozorila na krvavitve. Šli so ji pomagat, na stranišču pa odkrili dojenčka. Rubi je najprej trdila, da dojenček ni njen, nato da je padel v koš, na koncu pa je le priznala, kaj je storila.

Odvetnik matere Jeffrey Bloom je v njenem imenu v petek na sodišču dejal, da ni kriva. Obtožena je zlorabe otroka brez večjih telesnih posledic in zapustitve otroka. Stike z novorojenčkom, ki je zdaj pri rejniški družini, so ji prepovedali.