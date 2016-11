V BiH priprli Slovenca

Potem ko je z avtobusom do smrti povozil pešca, so Miroslava D. odredili pripor. Foto: Prijedor24.com

PRIJEDOR – Glede na to, da v naši državi redko pridržijo udeleženca v prometni nesreči, še manj pa mu odredijo pripor, je nekoliko presenetljiv dogodek iz BiH, in sicer iz Prijedorja, kjer so sodniki odredili pripor 52-letnemu Miroslavu D., doma iz Kranja. Ta je kot voznik avtobusa do smrti povozil pešca, 56-letnega Janka Milutinovića. Slovenskega državljana so najprej 48 ur pridržali na PP Prijedor, nato pa je temeljno sodišče v Prijedorju na predlog državnega tožilstva zoper njega odredilo še 30-dnevni pripor. Kot je povedal preiskovalni sodnik, je pripor odrejen zaradi begosumnosti, ker gre za tujega državljana.

Vse skupaj je nekoliko presenetljivo ob dejstvu, da naj slovenski avtobusar sploh ne bi bil kriv za nesrečo, kar naj bi potrdile tudi videokamere z bližnjega bencinskega servisa, enako pa so trdili tudi številni očividci. Ob tem, kot je bilo slišati po pogrebu pokojnega Milutinovića, naj bi svojci pokojnega opustili kakršen koli pregon slovenskega voznika. Možno je, da se je sodnik za takšno sankcijo odločil zaradi morebitne prisotnosti alkohola ali tehničnih napak na avtobusu.

Kot je znano, se je tragična nesreča pripetila v četrtek, 27. oktobra, nekaj po 20 uri v Ulici vojvode Stepe Stepanovića na izhodu iz Prijedorja v smeri Sanskega Mosta. Kot nam je takoj po nesreči povedala tiskovna predstavnica državnega tožilstva Republike srbske v Banjaluki Maja Đaković Vidović, sta bila v prometni nesreči udeležena avtobus slovenskega prevoznika Globus tours iz Kranja, ki ga je upravljal Miroslav D. Vozil je na relaciji Kranjska Gora–Sanski Most.

»V nesreči je umrl pešec, 56-letni Janko Milutinović, doma iz Prijedorja,« je dejala Maja Đaković Vidović, ki je dodala, da si je mesto dogodka skupaj s preiskovalci PU Prijedor ogledal tudi dežurni tožilec okrožnega javnega tožilstva Banjaluka Saša Labotić, ki je odredil sodno obdukcijo pokojnega Milutinovića. Ob tem je odredil odvzem prostosti in pripor za voznika avtobusa z obrazložitvijo, da gre za državljana Republike Slovenije, ki bi lahko zapustil Republiko srbsko. In medtem ko so mnogi menili, da bo slovenski voznik pridržan le kratek čas, so Miroslavu D. so odredili še pripor, saj gre za hudo kaznivo dejanje, ki je po kazenskem zakoniku Republike srbske obravnavano zelo strogo. Kakšni bodo nadaljnji ukrepi in kdaj bo slovenski voznik zapustil Republiko srbsko, nihče ne ve. Prav tako nam ni uspelo izvedeti, ali so Miroslavu D. dodelili pravnega zastopnika – odvetnika.