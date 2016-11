V betonu odkrili trupelce štiriletne deklice

EVERETT – Ameriška policija je v Everettu odkrila posmrtne ostanke štiriletne deklice. Ta je bila strpana v plastično vrečo in zabetonirana zadnja štiri leta, poroča Mirror. Sorodniki naj bi vedeli za to, celo priznali naj bi in pojasnili, da je truplo začelo zaudarjati, zato so ga zabetonirali.

Deklica naj bi po pripovedi staršev umrla nenadoma, a si tega nista upala prijaviti, saj sta imela težave s policijo. Uradni vzrok smrti ni znan.

Do zdaj še nikogar niso aretirali.