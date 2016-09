V Belgiji evtanazirali prvega otroka

BRUSELJ – V Belgiji so evtanazirali prvega otroka, odkar je belgijski parlament leta 2014 izglasoval evtanazijo za mladoletnike brez starostne omejitve v primeru neozdravljive bolezni. Vodja zvezne komisije za evtanazijo Wim Distelmans podrobnosti ni razkril, pojasnil je le, da gre za izreden primer otroka z neozdravljivo boleznijo.

»K sreči je zelo malo otrok, ki razmišljajo o evtanaziji, a to ne pomeni, da bi jim morali odreči pravico do dostojne smrti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za časnik Het Nieuwsblad povedal Distelmans.

Belgijska javna televizija VRT je poročala, da je šlo za najstnika, ki naj bi kmalu dopolnil 18 let.

Belgija je prva država na svetu, kjer je dovoljena evtanazija za mladoletnike brez starostne omejitve. Pogoj je, da so sposobni sprejemati racionalne odločitve in da so v eni od zadnjih faz neozdravljive bolezni. Vsako prošnjo mora podati mladoletnik, nato jo preuči skupina zdravnikov z neodvisnim psihiatrom, z njo pa se morajo strinjati tudi starši.

Evtanazijo je Belgija dovolila že leta 2002, a le za polnoletne državljane, medtem ko je evtanazijo za mladoletnike v Evropi doslej uzakonila le Nizozemska, ki pa je mejo postavila pri dvanajstih letih starosti.