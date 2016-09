V begunskem centru izbruhnil požar, več tisoč migrantov pobegnilo

ATENE – V begunskem centru na grškem otoku Lezbos je danes izbruhnil požar, zaradi česar je več tisoč migrantov pobegnilo. Požar naj bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zanetili migranti sami.

Požar je izbruhnil v enem največjih begunskih centrov v Grčiji, po pojasnilih tamkajšnje policije pa naj bi ga verjetno zanetili migranti sami. Zaradi močnega vetra se je požar razširil, zato je iz centra pobegnilo od 3000 do 4000 migrantov.

Do napetosti v begunskem centru Moria je po poročanju AFP prišlo že čez dneva, ko so se med migranti pojavile govorice, da naj bi jih deportirali v Turčijo. Zaradi prisotnosti policije so se strasti pomirile, potem pa sta se v oljčnem nasadu v bližini centra izbruhnila dva manjša požara, pozneje pa še tretji v samem centru.

V Grčiji je trenutno več kot 60.000 beguncev in migrantov, nevladne organizacije pa opozarjajo na nevzdržne razmere v tamkajšnjih begunskih taboriščih. Ta so prenaseljena in v njih vladajo slabe higienske razmere. Položaj je še posebej akuten na Lezbosu in drugih grških vzhodnoegejskih otokih. Po podatkih grške vlade je na petih otokih nameščenih 13.000 ljudi, medtem ko zmogljivosti zadoščajo za manj kot 8000 oseb.

Število prihodov migrantov v Grčiji se je sicer močno povečalo, pretekli konec tedna je samo prek Turčije prišlo 374 ljudi. Vzrok za porast prihoda migrantov ni znan, grški mediji pa poročajo, da so se tihotapci zaradi napovedanega slabega vremena odločili v Grčijo spraviti več ljudi. Iz Grčije so sicer danes poročali tudi o smrtni žrtvi spora med migranti.