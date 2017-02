V avtu našli umorjeno 18-letno K. K.

ZAGREB – Na zagrebški Volovčici so včeraj okoli 22. ure v avtu našli mrtvo dekle. Gre za komaj 18 let staro K. K., smrtne rane pa naj bi ji z nožem zadal D. K., njen bivši fant. O tem je prepričana tudi njena mati, ki je povedala, da jim je sin znanega gostinca nenehno povzročal težave in da je K. K. že enkrat pred tem napadel pri cerkvi.

»Misli, če ima oče denar, mu je dovoljeno vse. Moja hči bi marca dopolnila 19 let. Ne morem verjeti, da policija ni storila ničesar. Tolikokrat smo ga prijavili. Upam, da bo končno pristal v zaporu. Ugasnilo je mlado življenje ...« je povedala užaloščena mati žrtve.