V avtobusu tihotapili pudlje

CELOVEC – Cariniki z območja Celovca so v romunskem avtobusu odkrili osem mladičkov kodra. Živali so bile v skrajno neprimernih razmerah. Vozilo so ustavili v sklopu rutinskih pregledov, ko je bilo na poti v Italijo. Pet živali je bilo ob odkritju podhlajenih in zelo šibkih. Povrhu so našli še mamila in na tisoče cigaret.

Nesrečne kosmatince so odpeljali v Beljak, kjer si bodo opomogli.

Potem ko jim je 28-letni potnik moldavsko-romunskih korenin pokazal potrdila o cepljenosti štiri do šest tednov starih kužkov, je postalo carinikom jasno, da ti dokumenti pripadajo drugim psom. Po odkritju živali so avtobus odpeljali na podrobnejši pregled, med drugim so uporabili prenosni rentgen za tovornjake, avtobuse in zabojnike. Tako so našli v prostoru, ki je del stranišča, še tri mladičke. Potniki za te živali niso imeli dokumentov.

Nesrečne kosmatince so odpeljali v Beljak, kjer si bodo opomogli. Prav tako so zaplenili 75.000 cigaret, ki so bile namenjene na italijansko tržišče. Našel jih je policijski pes Tarek.

Izkazalo se je, da je bil 28-letnik leta 2016 že obsojen zaradi tihotapljenja psov in cigaret. Na kraju dogodka so ga aretirali in odpeljali v Beljak v pripor. Medtem so ga že izgnali in mu dali petletno prepoved vstopa v državo. Nesrečne kužke je pregledal veterinar, dali so jim umetno mleko in jih odpeljali v zavetišče.