V avtobusu štirje mrtvi

LION – »Avtobus s portugalskimi državljani je kljub zelo slabim vremenskim razmeram žal na neprimernem kraju bistveno presegel dovoljeno hitrost, vozil je najmanj s hitrostjo 90 kilometrov na uro,« je po nesreči, ki se je zgodila na tako imenovani cesti smrti dejal prefekt departmaja Saône-et-Loire Gilbert Payet. Čimprejšnja ureditev nevarne ceste je sicer že dlje med prioritetnimi cilji francoske vlade. Zanjo namerava nameniti celo dve milijardi evrov. Na tem območju je v času nesreče veljal oranžni alarm zaradi ledenih padavin in nevarnosti, da bi cestišče zmrzovalo.



Avtobus, namenjen v Švico, ki je drvel po nevarni cesti – prav luže vode, ki so ostale na cestišču po ledenem dežju, so bile očitno usodno spolzke –,



je v zgodnjih jutranjih urah tik pred nadvozom pri Charollesu tako rekoč izstrelilo z nje. Že v usodnem trku so umrli štirje potniki, za življenje petega, tudi zanj so sicer najprej mislili, da je med mrtvimi (med nesrečo je imel zastoj srca), a so ga čez čas le začeli intenzivno oživljati, se še borijo. Med še 21 ranjenimi so vsaj trije, med njimi komaj dveletni otrok, ki so težje oziroma zelo težko poškodovani in za katere ne vedo, ali bodo lahko preživeli. Straši težje poškodovanega dveletnega otroka, ki se še bori za življenje, so bili med štirimi potniki, ki so umrli v nesreči. Ranjence in druge potnike je iz avtobusa reševalo približno 75 gasilcev.



Sožalje je svojcem mrtvih Portugalcev po nesreči v imenu francoskega ministrstva za promet izrekel Alain Vidal in obljubil, da bodo ustrezne državne službe proučile ozadje nesreče ter osvetlile prav vse okoliščine takšne tragedije. Mimogrede, na istem cestnem odseku se je tudi lani primerilo več smrtnih prometnih nesreč.