V 9. nadstropju padla iz dvigala

MADRID – Španska najstnika, ki sta hotela proslaviti konec izpitnega obdobja, sta v Madridu padla v smrt, ko so se v devetem nadstropju pod njima vdala steklena tla dvigala.



Fant in dekle, oba sta bila stara 17 let, sta se pripravljala na zabavo, ko se je ob 16.45 zgodila nesreča v Salamanci, enem najbolj luksuznih predelov španske prestolnice. Dvigalo naj bi se povsem običajno pripeljalo v nadstropje, kjer je s starši živelo dekle, in zaljubljenca sta vstopila vanj, tedaj pa so steklena tla nenadoma popustila, nato naj bi se steklo razletelo na koščke, dvigalo pa je zdrsnilo proti tlom. Najstnika, ki sta nameravala na zabavo v najvišjem nadstropju luksuzne zgradbe, sta padla po jašku v globino, pri padcu sta utrpela tako hude rane, da sta umrla.



Reševalci in policisti jima niso mogli pomagati, trupli so izpod dvigala potegnili gasilci. Policija je za pomoč zaprosila psihologe, ki so kar na kraju nesreče postavili nekakšno zasilno bolnišnico, v kateri so mladostnikom, ki so ostali brez prijateljev in menda neutolažljivo jokali, pomagali spopadati se z žalostjo, prav tako pomagajo svojcem umrlih.



Stavba je bila nedavno obnovljena, policija, ki okoliščine tragedije še preiskuje, pa je sporočila, da je bilo dvigalo primerno vzdrževano. Zakaj se je zgodila nesreča, še ugotavljajo. Kake tri ure pozneje so trupli odpeljali, še istega večera so v šoli, ki sta jo obiskovala, pripravili mašo zadušnico.