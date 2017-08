Ustrelili so jo vpričo treh hčera

RIO DE JANEIRO – Britanska družina bo imela grenak spomin na počitnice v Braziliji, potem ko je 46-letno Eloise Dixon nesporazum skoraj stal življenje. Nesrečnico so ustrelili v trebuh pred tremi hčerkami, ko so z vozilom zašli v nevarno sosesko Agua Santa. Mož je sedel za volanom in njegovemu hitremu odzivu gre zahvala, da je napad preživela.

Nerazumevanje jezika jih je skoraj stalo življenje.

Družina je ustavljala mimoidoče in prosila, ali jim lahko povedo, kje se da kupiti vodo, saj niso našli nobenega supermarketa. Domačini so jih namesto tega poslali v kraj, kjer vlada popolno brezvladje. Tam sta jih s strelnim orožjem napadla gangsterja in prerešetala vozilo. En naboj je končal v Eloisinem trebuhu, eden pa v naslonjalu za glavo. Na srečo je njen mož Maxwell bivši vojak in odličen voznik.

S prestreljenimi pnevmatikami je hitro peljal nazaj na avtocesto in našel policijsko nadzorno točko, od koder so nesrečno ženo odpeljali v bolnišnico in jo zadnji hip operirali. Družina je v Rio pripotovala minuli ponedeljek in se z avtomobilom odpravila raziskovat obalo. Namesto tega so končali na območju tolpe Terceiro Comando Puro, ki se ukvarja s preprodajo drog.