Ustrelili so ga in vrgli v vodnjak

ZAGREB – Če ne bi bilo naključnega mimoidočega, 20-letnik morda ne bi preživel: v kraju Vrsine, 15 kilometrov od Trogira, se je moški v soboto sredi dneva sprehajal s psom, ko je zaslišal klice na pomoč in v vodnjaku našel okrvavljenega mladeniča. Bil je večkrat ustreljen –– nekateri hrvaški mediji poročajo, da šestkrat, drugi pa, da je imel kar deset strelnih ran. Poklical je policijo in reševalce, da so 20-letnika potegnili iz tri metre globokega vodnjaka in ga hudo ranjenega odpeljali v splitsko bolnišnico. Imel je večkrat prestreljene noge in roke, takoj so ga operirali; njegovo življenje ni ogroženo.



Drama se je začela več ur prej, v okoli dvajset kilometrov oddaljeni Kašteli: več zamaskiranih mladeničev je 20-letnika obkolilo, mu čez glavo poveznilo kapuco in ga preteplo; potem so ga vrgli v prtljažnik avtomobila in se odpeljali na hrib nad Vrsinom, tam pa so ga vrgli v vodnjak. Policijski ogled kraja dejanja je trajal dolgo, iskali so sledi, ki bi jih pripeljale do storilcev. Policiji, ki ga je zaslišala v bolnišnici, je mladenič menda povedal, da ne ve, kdo so bili ljudje, ki so ga napadli, in o njih ni vedel povedati nič.



Ustreljeni je imel v preteklosti menda težave z zakonom, še poročajo hrvaški mediji, in sicer zaradi zlorabe mamil, sobotni pretep in streljanje pa naj bi bila povezana z dolgovi zaradi drog.