Ustrelil ženo in 16-letnega sina

MCLEAN – Najprej je ustrelil ženo, nato pa revolver usmeril proti 16-letnemu sinu Jamesu in sprožil. Nazadnje si je Hong Chen nastavil pištolo na sence in ustrelil. V dnevni sobi razkošne vile je vse utihnilo, tri trupla so obležala v krvi. V bogataški četrti v mestecu McLean v ameriški zvezni državi Viginia so zatulile sirene in policija je obkolila vsaj 1,2 milijona dolarjev vredno hišo družine.



Tragedijo so odkrili naključno, ko je kmalu po streljanju prišel na obisk sorodnik, pozvonil na vratih, a Chenovih ni mogel priklicati niti po telefonu. Ker je bil z njimi dogovorjen, mu je stvar postala sumljiva, zato se je sprehodil okoli hiše in pogledal skozi okno. Na tleh je opazil truplo in nemudoma poklical policijo. Predstavnica policije je za javnost povedala, da so dobili klic na pomoč okoli 12.30 in na kraj zločina takoj poslali patruljo, kmalu za njo pa kriminaliste, forenzike in reševalce, ki so lahko le še potrdili smrt treh članov ugledne družine.



Sosedje so bili nad novico, da je družina umrla pod streli 52-letnega moža in očeta, šokirani, saj iz hiše nikoli ni bilo slišati, da bi se prepirali. Res pa so se držali bolj zase, so vedeli povedati sosedje, čeprav je 48-letna Shirley Chen rada poklepetala z njimi.



Policija je pri preiskavi previdna, čeprav vse kaže, da je šlo za spor znotraj družine. Na srečo ob streljanju hčerke ni bilo doma, preživela naj bi bila v šoku in se policiji še ni izpovedala. A že zdaj je jasno, da bo sestra ustreljenega Jamesa glavni vir za razjasnitev okoliščin tragedije. In koliko je bila sama vpletena v dogajanje. Četrt, kjer so živeli Chenovi, je draga in tudi prestižna, saj tu kupujejo in najemajo hiše znani lokalni politiki, kongresniki in visoki državni uradniki.