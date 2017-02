Ustrelil begunca vlomilca

Na sodišču v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija se je končala zadeva, ki bi po opisu prej spadala v ZDA kot Nemčijo: v mestecu Neuenrade-Affeln, ki šteje 760 prebivalcev, je 26. aprila v nočnih urah 63-letni upokojenec zaslišal hrup v svoji hiši. V roke je vzel pištolo, ki jo je imel ob postelji, ter odšel iz spalnice. V sosednjem prostoru, od koder so prihajali zvoki, je bil vlomilec, ki je v upokojenca, ta je tudi lovec, posvetil z baterijsko svetilko. Možakar se je počutil ogroženega in je ustrelil vlomilca, ki je v hišo prišel skozi okno. Zadel ga je v glavo in 18-letni vlomilec je dan zatem v bolnišnici umrl. Toda izkazalo se je še nekaj: vlomilec je kot mladoleten prispel v Nemčijo leto prej, bil pa je begunec oziroma prosilec za azil. Državno tožilstvo je ugotovilo, da je upokojeni Nemec ravnal v samoobrambi, toda družina ubitega Albanca se s tem ni mogla sprijazniti in se je pritožila. Pritožniki so navajali, da Nemec ni imel pištole zaklenjene, ampak kar ob postelji, njihov komaj polnoletni sorodnik pa da v rokah ni imel noža, ampak večnamensko ročno orodje, podobno nožu.



Ob koncu leta je tožilstvo vendarle ustavilo vse postopke proti Nemcu: »V sobi je bilo temno, lastnika je zaslepila baterijska svetilka,« so pojasnili odločitev s pristojnega državnega tožilstva. Upokojenec je imel srečo v nesreči, da se je napad zgodil ponoči, zato strel v glavo ni bil sporen; če bi se vse to dogajalo podnevi, bi lahko streljal Albancu v noge, da bi ga onesposobil. Dejstvo, da pištola ni bila zaklenjena, na koncu ni igralo vloge.