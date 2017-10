Usodna napaka: dobila 111 tisoč evrov, se hvalila, potem pa...

WOLVERHAMPTON – Konec prejšnjega meseca se je sreča nasmehnila 27-letnemu Leeju Daviesu in njegovi punci Carryann Copestick, saj sta s hitro srečko zadela zavidljivih 111.600 evrov. Kmalu sta se z velikim čekom v rokah fotografirala na lokalnem nogometnem igrišču in veselje delila z meščani. A to ni bilo preveč pametno, saj je minuli ponedeljek v njun dom vlomila tolpa oboroženih moških.

15 tisoč evrov vredne predmete so jima odnesli.

Sredi noči so jima grozili s kovinskimi palicami in jo popihali s 15.000 evrov vrednimi predmeti. Šlo je predvsem za nakit in mobilne telefone. Lee je pozneje povedal, da je presrečen, da roparji niso prebudili njunih treh otrok, starih devet in štiri leta ter osem mesecev, saj bi jih to lahko zaznamovalo za vse življenje. »Spala sva v postelji in prišli so ti moški, oblečeni v črno. V rokah so imeli nože in palice. Bala sva se za življenje,« je povedal. »Kričali so 'Kje je denar, kje je zlato?' Nato je šel tisti s palico do Carryann in ji rekel, da mora iz postelje. Zlato je bilo v predalu ob postelji.«

Parček je bil seveda presrečen, ker je zadel toliko denarja, začela sta organizirati sanjsko poroko in nameravala kupiti hišo. »Najprej mi ni verjela, ko sem ji povedal, da sem zadel. Pokazal sem ji srečko, a je bila prepričana, da je ponarejena.« Pripravljata se na prvo skupno družinsko potovanje na jug Španije, kjer bosta imela tudi medene tedne. Policija medtem poskuša izslediti roparje.