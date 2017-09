Usmrtitev ustavili tik pred zdajci

JEFFERSON CITY – Guverner ameriške zvezne države Misuri Eric Greitens je ustavil usmrtitev 48-letnega Marcellusa Williamsa. Slednji je bil obsojen za umor novinarke Lishe Gayle. Nesrečnica je bila leta 1998 usodno zabodena med ropom na svojem domu v St. Louisu. Marcellus je bil spoznan za krivega, usmrtitev naj bi izvedli v četrtek ob šestih popoldne.

Guverner je usmrtitev ustavil le nekaj ur prej, potem ko so njegovi zagovorniki prišli do dokazov, ki postavljajo na kraj zločina nekega drugega moškega. Na morilskem orožju so našli sledi DNK, ki niso obsojenčeve.

Stopinje, ki so jih našli, niso njegove, tudi drugi dokazi naj bi potrjevali, da ga ni bilo na kraju zločina.

Državni tožilec Bob McCulloch kljub temu vztraja, da so preostali dokazi dovolj zgovorni in da ni možno, da bi moril kdo drug. Republikanski guverner je že napovedal, da bo sestavil raziskovalno komisijo, ki naj bi zadevi prišla do dna. Zagovorniki so že zahtevali novo sojenje in pomilostitev. Odvetnik Kent Gipson je razkril, da so opravili analize, ki takrat niso bile mogoče. Stopinje, ki so jih našli, niso njegove, tudi drugi dokazi naj bi potrjevali, da ga ni bilo na kraju zločina. Njegova sodba temelji zgolj na pričevanju dveh zločincev, ki sta ga prijavila, ker je policija za morilcem razpisala nagrado.