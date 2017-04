Uradnik Evropskega parlamenta spolno občeval z domačima ljubljenčkoma

ZAGREB – Zagrebčan I. I. (41), ki je zaposlen kot uradnik v Evropskem parlamentu, je več let gojil ljubezen do pasme rodezijski grebenar, leta 2009 pa se je njegova ljubezen sprevrgla v perverznost: sumijo namreč, da je takrat začel s svojimi štirinožnimi prijatelji spolno občevati, poroča Večernji list. Z njimi je, kot je opisal v eni od mnogih elektronskih sporočil, hotel vzpostaviti sadomazohističen odnos.

Moški se je za to pasmo začel zanimati pred slabimi dvajsetimi leti na mednarodni razstavi psov. Kmalu zatem je kupil svojega prvega psa, s katerim je več let sodeloval na razstavah, v naslednjih letih pa je kupil še eno žival iste pasme. Leta 2009 naj bi nato začel s svojima psoma, samcem in samico, spolno občevati. Zaradi krutega ravnanja z živalmi so ga aretirali leta 2015, pred kratkim pa so potrdil obtožnico in kmalu bi se moralo začeti sojenje na zagrebškem sodišču. Tožilec od sodišča zahteva, da ga obsodijo na leto dni zapora.

Pošastne zlorabe

V obtožnici mu očitajo, da je od 2009 do 2015 na različnih lokacijah spolno občeval s svojima psoma in jima s tem povzročil bolečino in trpljenje ter trajne fizične in psihične poškodbe, saj še danes delujeta izredno prestrašena. Sumijo namreč, da sta dobivala hrano in vodo le, če sta dovolila, da je lastnik z njima spolno občeval: izbirati sta morala med spolno zlorabo ali smrtjo zaradi lakote in žeje.

Policisti so zlorabo leta 2015 odkrili naključno, med akcijo lova na pedofile. V nekem trenutku preiskave so odkrili elektronski naslov, na katerem je bilo več pripovedovanj in fotografij odraslih oseb med občevanjem s psi. Med preiskavo so odkrili, da je naslov pripadal podjetju v lasti 41-letnika, med hišno preiskavo pa so odkrili še 111 devedejev in cedejev s spornimi fotografijami ter z zlorabljenimi živalmi.