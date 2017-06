Upanja, da bi našli preživele, ni več

LONDON – Gasilci so vso noč gasili stanovanjsko stolpnico v Londonu, ki jo je v sredo zajel obsežen požar, a ognja še niso pogasili. Nadaljuje se tudi iskanje pogrešanih na pogorišču, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mnogi so še pogrešani

V nekaterih stanovanjih 24-nadstropne stolpnice je bilo več kot 24 ur po izbruhu požara še vedno opaziti ogenj, gasilci pa so ob pomoči posebnega dvigala in luči preiskovali nadstropje za nadstropjem, poroča britanski BBC. Upanja, da bi našli preživele, po navedbah gasilcev sicer ni več. Po podatkih policije je v požaru umrlo 12 ljudi. Število smrtnih žrtev bo verjetno še naraslo, saj številne še pogrešajo. Natančnega števila pogrešanih policija še ni sporočila. Skoraj 80 ljudi je poiskalo pomoč v bolnišnicah, od tega jih je 18 v kritičnem stanju. Kot poroča BBC, je 34 poškodovanih še vedno v bolnišnici. Po poročanju medijev je bilo ob izbruhu požara v sredo ponoči v stolpnici okoli 600 ljudi. Gasilci so jih rešili 65, številni so iz goreče stavbe prišli sami, za mnogimi pa se je izgubila vsaka sled.

Vzrok požara še ni znan, v javnosti pa se pojavljajo številna ugibanja. Eden od stanovalcev iz četrtega nadstropja stolpnice, ki se je z družino rešil iz goreče zgradbe, je dejal, da je požar izbruhnil v njegovem nadstropju, v stanovanju njegovega soseda, ki mu je eksplodiral hladilnik.

Britanska premierka Theresa May je v sredo zvečer obljubila temeljito preiskavo vzroka požara, ki ji bodo, če bo to potrebno, sledili ustrezni ukrepi.

Stolpnica Grenfell Tower s 120 socialnimi stanovanji je bila zgrajena leta 1974, lani pa so jo obnovili. Obnova je stala 8,6 milijona funtov (9,7 milijona evrov), med njo pa so stanovalci opozarjali ravno na požarno nevarnost in na dejstvo, da je dostop za gasilska vozila do stolpnice močno omejen. Na slabo požarno varnost naj bi sicer opozarjali že leta.