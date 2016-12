Uničevala uši, ubila hčerko

Strašna smrt petletnice je pretresla Črno goro: E. M. iz vasi Besnik blizu kraja Rožaje na severu države je umrla na pediatrični kliniki, ker ji je mati poskušala uši iztrebiti s pesticidom.



Zaradi zastrupitve s pesticidom so punčko v kliničnem centru v Podgorici sprejeli nekaj dni prej in se trudili, da bi ji rešili življenje, a žal niso bili uspešni. Zaradi velike koncentracije pesticida so na glavi petletnice nastale velike rane, stanje, v katerem so jo pripeljali v bolnišnico, pa je bilo zelo resno.



Vodja rožajske urgence Nermina Tahirović je povedala, da so jo starši pripeljali pred desetimi dnevi, njene vitalne funkcije so bile ogrožene. S pesticidom etiol se je zastrupila tudi mati, ki je hčerki poskušala odstraniti uši. V soboto so mater odpustili iz bolnišnice, takoj so jo zaslišali policisti. »Mati je v slabem psihičnem stanju. Povedala nam je, da je hčer odpeljala v hlev in ji tam na glavo nanesla sredstvo za odpravljanje uši pri govedu,« je dejal policijski vir. Tožilstvo je zahtevalo preiskavo in ukazalo obdukcijo, po kateri bodo ugotovili, ali gre za kaznivo dejanje. Sorodnik nesrečne družine Hadžija Murić je povedal, da vsa vas žaluje: »Pametnejšega otroka v vasi ni bilo. Iz čistega neznanja je ugasnilo življenje deklice, ki jo je imela rada vsa vas. Pogrešamo jo,« je dejal.



V rožajskem zdravstvenem domu so poudarili, da to ni prvi tovrstni primer zastrupitve otrok, nedavno se je podobno zgodilo v družini, v kateri so ušivost prav tako poskušali odpraviti s pesticidi, s katerimi ne uničujejo le insektov pri rastlinah, ampak se uporabljajo tudi pri živini, ki jo napadejo uši. Tistikrat je bilo ogroženih kar osem otrok, je povedal direktor zdravstvenega doma Hajrudin Kalač, a se je na srečo končalo brez hujših posledic. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za izjemno močan koncentrat: vsebino zamaška je treba raztopiti v 100 litrih vode, drugačna uporaba je zelo nevarna za zdravje. Starše prosijo, naj v primeru uši ne uporabljajo teh sredstev, ampak tista, ki jim jih priporočijo zdravniki ali farmacevti.