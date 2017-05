Umrli trije alpinisti, še enega pogrešajo

KATMANDU – Konec tedna so na Mount Everestu umrli trije alpinisti, četrtega pa še pogrešajo. To je ena največjih nesreč na strehi sveta v zadnjih dveh letih, potem ko je leta 2015 plaz odnesel bazni tabor, pri čemer je umrlo 18 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z najvišje gore na svetu so morali v zadnjih treh dneh reševati več kot deset plezalcev, ki so zašli v težave ob poskusu osvojitve vrha, ki se dviga 8848 metrov nad morjem.

Trojica ponesrečenih alpinistov naj bi bila žrtev višinske bolezni. S tem se je število smrtnih žrtev na Everestu letos povzpelo že na pet, navaja AFP. Nekaj sto metrov pod vrhom so našli 50-letnega slovaškega alpinista Vladimirja Strbo, ki je bil že prek 8000 metrov višine, v tako imenovanem »območju smrti«, ki je posebej težavno zaradi redkega zraka oziroma pomanjkanja kisika, kar lahko povzroči višinsko bolezen in smrt. Na tem območju so našli tudi truplo 50-letnega Američana Rolanda Yearwooda. Na tibetanski strani so odkrili še ponesrečenega 54-letnega Avstralca, za katerega naj bi bila prav tako usodna višinska bolezen. Našli so ga nekje na 7500 metrih nadmorske višine in naj bi se že spuščal. Od sobote pa pogrešajo še četrtega plezalca iz Indije, s katerim so izgubili stik kmalu po tem, ko je dosegel vrh. Njegovega nepalskega vodnika so našli nezavestnega pri četrtem taboru nekaj pod 8000 metri višine s hudimi ozeblinami.

Konec aprila je Everest zahteval življenje znanega švicarskega alpinista Uelija Stecka, gora pa je v začetku maja vzela tudi življenje 85-letnega Mina Bahadurja Sherchana, ki si je poskušal povrniti naslov najstarejšega človeka na vrhu.

Smrtno nevarni izziv

Sezona osvajanja Everesta je zdaj na vrhuncu, vendar pa je območje prizadelo precej spremenljivo vreme z močnimi vetrovi in neobičajno nizkimi temperaturami. Ta konec tedna se je vreme sicer nekoliko umirilo in ponudilo priložnost za osvojitev vrha. Na pot se je tako odpravila množica alpinistov. Samo danes naj bi jih vrh doseglo več kot sto, zatem naj bi se vreme spet poslabšalo. Junija pa se že začne monsunsko obdobje in s tem konec spomladanske sezone osvajanja vrhov v Himalaji.

Alpiniste sicer pri vzponu zdaj čaka nov izziv. Zrušila se je namreč t. i. Hillaryjeva stopnica, 12-metrska stena pri 8790 metrih višine na južni strani gore, ki je bila še zadnja zahtevnejša prepreka za alpiniste pred osvojitvijo vrha. Po tej skoraj navpični steni, imenovani po prvem človeku na Everestu, Edmundu Hillaryju, so se morali povzpeti ob pomoči vrvi in oprijemov, zdaj pa se je porušila, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil nepalski vodnik Pema Chiri Sherpa. Kako se bodo alpinisti zdaj lotili te prepreke, še ni znano.

Letos je sicer Everest z južne strani osvojilo že več kot 120 plezalcev, okoli 80 pa jih je vrh doseglo s tibetanske smeri. Več sto jih še čaka na vzpon. Lani je sicer Everest zahteval življenja petih alpinistov. Vrh jih je osvojilo skupno 640, še navaja AFP.