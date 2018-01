Umrli brez pogreba: Potonil čoln z migranti, žrtev vsaj 25

RIM – Ob obali Libije je potonil čoln, na katerem je bilo morda kar 150 migrantov. Umrlo naj bi najmanj 25 ljudi, točna številka še ni znana.

Da je mrtvih najmanj 25 ljudi, je na Twitterju sporočila nemška humanitarna organizacija Sea Watch, ki pomaga pri reševanju migrantov v Sredozemskem morju.

+++ Breaking +++ Rubber dhingy sunk north of Tripoli. At least > 25 ppl. died in the incident, exact numbers still unclear. Italian Navy on the scene, SW3 on their way, operation still going.