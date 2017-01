Umrla pred novoletno zabavo

MANCHESTER – Policija je aretirala pet moških, ker so osumljeni povzročitve smrti zaradi neodgovorne vožnje, potem ko je umrla 12-letna deklica, njena 11-letna sestrična pa se v bolnišnici bori za življenje. Na silvestrovo približno 15 minut čez sedmo je Helina Kotlarova v družbi leto mlajše Zanete Krokove stopila iz prodajalne v bližini doma, kjer ju je podrl črni golf. Helina je bila iz 10-članske družine, ki je pred osmimi leti prišla v Veliko Britanijo iz Češke. Imela je šest sester in enega brata.



»Njen obraz je bil ves krvav,« je povedala njena 19-letna setra Silva in dodala, da živijo le 100 metrov stran od kraja nesreče. »Ko smo prišli, ni več dihala. Na drugi strani ceste sta s sestrično čakali, da bi prečkali cesto. Nenadoma je prišel avto. Pred nesrečo sta se držali za roke.« Očividci so povedali, da sta dekleti po trku poleteli po zraku.



»Vsi smo tekli do kraja dogodka, mama je bila ob meni. Videla sem Helinin obraz, mama jo je božala po laseh. Policija je povedala, da je voznik nekje pustil avto in zbežal. Niso govorili, da bi naj bilo v vozilu več ljudi, le eden. Avtomobil je pripeljal z veliko hitrostjo.« Silva je povedala, da je mlajša sestra zelo rada pela in plesala. Uživala je v času, ki ga je preživela z družino. Doma so se pripravljali na novoletno slavje, ko je umrla. Starši so bili preveč pretreseni za izjave.



Voznik golfa po nesreči ni ustavil, zato se je policija spustila v lov za njim, vendar je ušel, aretirali pa so pet oseb, domnevno povezanih s tragedijo. Družino umrle najstnice je obiskala tudi skupina strokovnjakov, ki jim pomaga skozi najtežje obdobje njihovega življenja.