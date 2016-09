Umrla je kurdska Angelina Jolie

DŽERABLUS – V krvavi bitki ob turški meji je umrla Asia Ramazan Antar (22), poznana kot kurdska Angelina Jolie. Kurdi so pretreseni, saj je bila Asia njihova narodna junakinja in simbol elitne ženske enote, ki že leta pomeni strah in trepet vojakom Islamske države.

Asia je sodelovala v mnogih bitkah in si je pridobila status nedotakljive bojevnice in narodne junakinje. Rodila se je leta 1996, kurdski vojaški enoti pa se je pridružila, ko je dopolnila 18 let.

Njeno smrt so potrdili tudi na strani Osvobodite Kurdistan na facebooku, kjer so zapisali, da je Asia umrla v boju proti Islamski državi, a pojavljajo se tudi informacije, da je umrla v obračunu s sirskimi demokratičnimi silami.