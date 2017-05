Umrl pod kolesi lastnega avta

MANCHESTER – V kraju Chorlton-cum-Hardy se je pred dnevi zgodil trk, ki je bil usoden za 35-letnega Michaela Samwella. Umrl je, potem ko so ga z njegovim lastnim avtomobilom audi A3 povozili roparji, ki jih je poskušal ustaviti. Policisti so vozilo pozneje našli zapuščeno ob cesti približno pet kilometrov od kraja nesreče.



Drama s tragičnim koncem se je začela, ko je Michael sredi noči vstal iz postelje, ker je slišal čudne glasove, ki so prebudili njega in njegovo ženo. Detektiv Jon Chadwick je povedal: »Šlo je za umor nedolžnega človeka, ki je pred kriminalci poskušal zaščititi svojo lastnino. Ne bomo odnehali, dokler ne izsledimo storilca tega gnusnega zločina.« Michaela so po nesreči našli hudo poškodovanega na parkirišču za njegovim domom. Umrl je kmalu po prihodu v bolnišnico.