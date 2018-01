Umrl detektiv, ki je iskal Maddie McCann

LONDON – V vili v Surreyju so našli okrvavljeno truplo zasebnega detektiva, ki se je med drugim ukvarjal z izginotjem Maddie McCann. Smrt 56-letnega Kevina Halligena je ovita v skrivnost, policija je potrdila, da poteka preiskava.

Halligen je primer pogrešane Angležinje, ki je brez sledi izginila v portugalskem letovišču, prevzel marca 2008, pozneje pa so ga obtožili, da je starše ogoljufal in iz sklada pobral 300.000 funtov (333.550 evrov). McCannovi so njegovo podjetje najeli, ker uradna preiskava še leto dni po izginotju deklice ni obrodila nobenih sadov, dogovorili so se za plačilo 500.000 funtov (556.000 evrov). Kate in Garry McCann sta bila sprva navdušena nad Halligenom, prepričana sta bila, da je izjemen. A že pol leta pozneje sta bila v skrbeh, obljubil jima je vse, izpolnil ni nič. Pogodbo sta prekinila, ko sta mu že plačala 300 tisočakov.



556.000 evrov vredno pogodbo je sklenil detektiv, da bi našel Maddie McCann.

Policija pravi, da je njegova smrt nepojasnjena, nekdo, ki je dobro poznal v Dublinu rojenega zasebnega detektiva, ki je bil menda zadolžen, pa pravi, da je rad globoko pogledal v kozarec. Tudi njegov bivši sodelavec ga je opisal kot strastnega pivca.



Njegovo truplo so našli v hiši, kjer je živel z dolgoletno partnerico; ta najverjetneje ni vpletena v njegovo smrt, je slišati in še, da je bila hiša polna krvi. Neki vir je povedal, da je bilo povsod veliko krvi zato, ker je Kevin velikokrat padel. In še: »Preveč je bilo laži in alkohola. Končno so ga dohiteli.«