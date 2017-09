Umorjeno študentko skril pri babici

PHILADELPHIA – V četrtek zgodaj zjutraj so se izgubile sledi za 22-letno študentko Jenno Burleigh, ki so jo nazadnje videli ob dveh zjutraj v baru na severu Philadelphie. V soboto je policija odkrila sledi krvi, droge in na tisoče evrov v stanovanju 29-letnega Joshue Hupperterza, nekdanjega študenta lokalne univerze Temple, ki jo je obiskovalo tudi pogrešano dekle. Takoj je postal glavni osumljenec in se znašel za zapahi. Še istega dne je Jennin oče razkril, da so hčerko našli mrtvo. Policija je to potrdila in še sporočila, da so truplo odkrili s pomočjo slednih psov v okrožju Paupack, 230 kilometrov severno od Philadelphie.

Osumljenec je truplo vsaj dvakrat prestavil: enkrat v hišo svoje mame v predmestju Jenkintown, nato pa na dom svoje babice v Paupack. Joshua je živel za vogalom puba Webb, kjer so Jenno nazadnje videli. Med aretacijo je imel popraskan obraz in ureznino na roki, sam pravi, da se je porezal na razbitem porcelanu. Policija je po izginotju nesrečne študentke sprožila obsežno iskalno akcijo, ki jih je privedla do posnetkov uličnih nadzornih kamer. Na njih je videti, da sta šla Jenna in Joshua skupaj proti njegovemu domu. Tam so našli kri pri kuhinjskem umivalniku, na vratih in v košu za smeti. Našli so tudi 15 vreč konoplje in veliko gotovine, zato sumijo, da je bil Joshua preprodajalec mamil. Sosed je možem v modrem povedal, da je slišal krike iz njegovega stanovanja okoli četrte ure zjutraj. Joshua naj bi v preteklosti že imel težave s policijo, več pa organi pregona niso želeli razkriti.