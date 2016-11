Umoril upokojeno redovnico

V francoski vasi Montferrier-sur-Lez, nedaleč od Montpelliera, je zamaskiran moški, oborožen z nožem in puško, vdrl v dom za ostarele misijonarje, ki so delovali v Afriki, in večkrat zabodel upokojeno redovnico. Potem je pobegnil, policija ga še ni izsledila. Predstavnik vojaške policije je povedal, da kakšnih sto policistov preiskuje večje območje, na cestah so postavili blokade, povedali pa so, da za zdaj ni dokazov, da gre za teroristično dejanje, in da proučujejo najrazličnejše motive za zločin. »Za zdaj očitnega motiva še ni,« je povedal tožilec iz Montpelliera Christophe Barret. Dodal je, da je policijo poklicala ženska, ki dela v domu. Umorjeno redovnico so našli zunaj, bila je zvezana, imela je tri vbodne rane, preostale varovance so evakuirali. Ženska, ki je poklicala policijo, ni bila ranjena, je pa pretresena.



Napadalec je v trinadstropni dom za upokojene redovnike na jugozahodu Francije, ki so ga odprli leta 1994, vdrl okoli 21.45. Tam živi okoli 60 ljudi, med njimi so tudi nune in nekdanji misijonarji, ki so delovali v Afriki, povprečna starost stanovalcev je 75 let, nekateri pa jih imajo več kot 90, številni potrebujejo pomoč pri hoji, pravijo zaposleni.



Poleti so pripadniki teroristične skupine Islamska država v neki normandijski katoliški cerkvi usmrtili duhovnika. Sicer pa se je Francija pred tedni spomnila žrtev lanskega terorističnega napada v Parizu, umrlo je 130 ljudi, od takrat v državi velja izredno stanje.



»Danes molimo za žensko, ki je izgubila življenje v napadu na dom ostarelih,« je dejal generalni sekretar francoske škofovske konference Olivier Ribadeau Dumas.