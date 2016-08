Umoril pet odraslih in nerojenega otroka

V soboto zvečer je ameriško zvezno državo Alabama pretresel okruten zločin. Z različnim orožjem je bilo zverinsko umorjenih pet ljudi, med njimi tudi nosečnica. Policijski veteran je povedal, da so bili šokirani nad prizorom v hiši v kraju Citronelle na jugu zvezne države. Napad sta preživela ženska in otrok. Oblastem v sosednjem Misisipiju se je že predal Derrick Dearman in priznal umore. Nemudoma so ga aretirali, preiskavo zločina pa je prevzel FBI, kar je običajno, kadar gre za poboje takšnega obsega. Policist Paul Burch je povedal, da bo 27-letni Dearman obtožen za šest umorov: petih odraslih in nerojenega otroka.



V soboto med deveto uro zjutraj in eno popoldne je nekdo klical na klicni center in opisal moškega, ki se potika okoli hiše. Zločin je prijavila ženska, ki je v soboto popoldne prišla na policijsko postajo mesta Citronelle in prijavila najdbo trupla. »To je zelo zelo grozljiv prizor. Strašno je,« je povedal šerif lokalne policije Shane Stringer. Pritrdil mu je lokalni tožilec Ashely Rich: »Še nikoli nisem videl kraja zločina, na katerem bi bilo pet ljudi tako zverinsko umorjenih. S tem imamo opravka.« Hiša, v kateri so našli trupla, je v gozdu in nekoliko umaknjena od poti. Oblasti niso razkrile, kako so bili umori izvedeni, znano je, da je storilec uporabil vsaj eno pištolo. Sosedje so povedali, da sta v hiši živela brat in sestra z družinama. Morilec Dearman naj bi poznal vsaj eno izmed žrtev, ljudje so ga poznali kot izjemno pokvarjenega nepridiprava. Oblasti identitete žrtev še niso želele razkriti. Kraj tragedije bodo proučevali vsaj nekaj dni.