Umoril je soseda in skuhal njuni glavi

MOSKVA – Ruska policija je pridržala domnevnega kanibala: v Sankt Peterburgu, na območju Kalininski, je umoril dva soseda in skuhal njuni glavi. Moškega in žensko, ki sta bila poročena, je razrezal z žago in preostale telesne dele vrgel v straniščno školjko in odplaknil. Toda ni mu uspelo, saj so se v stanovanjskem bloku, postavljenem v času Sovjetske zveze, zamašile cevi in sosedje so poklicali vodovodnega inštalaterja. Ko je ta v ceveh zagledal grozljiv prizor, je poklical policijo.

Detektivi, ki so preiskovali primer, so hitro ugotovili, kam vodijo sledi –– v občinsko stanovanje, v katerem živi moški. Po pogovoru je možem postave priznal dvojni umor: povedal je, da je on ubil zakonca, s katerima si je delil stanovanje. Povedal je, da sta bila oba alkoholika, ubil pa ju je, ker sta mu zagrenila življenje z nenehnim žuriranjem, je povedal policiji. Potem ju je razkosal in nekaj delov, tudi njuni glavi, v kozici skuhal na plinskem štedilniku v stanovanju, potem pa je vse vrgel v školjko.

Policiji je povedal še, da doslej nikoli ni prišel navzkriž z zakonom in da nima zločinske preteklosti, policija pa primer še preiskuje – tudi to, ali je kakšen skuhani del pojedel.