Umoril je mamico, ki je pred štirimi meseci rodila

V soboto so v kalifornijskem Palm Springsu odjeknili streli, ki so bili usodni za dva policista. Žrtvi sta se v tem luksuznem puščavskem mestu odzvali na klic zaradi družinskega nasilja. Pozneje je šef policijske postaje Bryan Reyes skozi solze na novinarski konferenci razkril, da sta pod streli ugasnili življenji Joseja Gilberta Gila Vege in Lesley Zerebnya. Vega je bil 63-letni oče osmih otrok, veteran, ki se je nameraval decembra upokojiti. Druga žrtev je bila 27-letna novinka v vrstah policije, ki se je nedavno vrnila v službo, potem ko je pred štirimi meseci rodila deklico. Njen mož je prav tako policist. V streljanju je bil zadet še en policist, ki pa je trenutno v bolnišnici in uspešno okreva.

Začelo se je, ko je neka ženska poklicala na pomoč v klicni center. Policisti so tja prispeli ob 12.18, podivjani moški ni želel odpreti vrat in je grozil, da bo streljal. Z njim so se poskušali pogajati, ko so odjeknili usodni streli. Izkazalo se je, da je krvnik, 26-letni John Felix, znani kriminalec, ki so ga prijeli po 12 urah upiranja policiji. Nekaj trenutkov, preden je ubil policista, naj bi njegov prestrašeni oče Santos Felix stekel k sosedom po pomoč. »Moj sin je notri in se ga bojimo, čisto je ponorel,« je povedal sosedi Frances Serrano. Predlagala mu je, naj pokliče policijo. »Ja, že ve, da prihajajo, rekel je, da jih bo vse postrelil.« Nekaj minut zatem je res prišla policija in streljanje se je začelo. Vega in Lesley sta umrla le nekaj trenutkov po prihodu na prizorišče. Vega bi v soboto moral imeti prost dan, a je delal nadure.

Felixa so po predaji odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli rane, vendar ni v smrtni nevarnosti.

Podrobnejša preiskava je razkrila, da je bil storilec štiri leta za zapahi, ker je 2009. sodeloval pri umoru med rivalskimi tolpami. Takrat je priznal dejanje in kazen so mu znižali.

Le 200 metrov od kraja zločina živi zvezdnik serije Dr. Who John Barrowman, ki je na spletu že izrazil sožalje svojcem in dogodek opisal kot strašansko pretresljiv. Povedal je, da so nad območjem krožili policijski helikopterji in da so celotno sosesko izolirali. Šok je bil še večji, saj je Palm Springs veljal za varno in mirno mesto, kjer so bogati našli zatočišče. Zgovorno je dejstvo, da se je zadnji umor policista zgodil pred 54 leti.