Ukradli za 5 milijonov nakita

Pariz – Zamaskirana in s sekirami ter pištolami oborožena roparja sta sredi dneva prihrumela v italijansko zlatarno Buccellati sredi pariške luksuzne ulice Rue de la Paix in pobegnila s plenom, vrednim kar pet milijonov dolarjev (4,5 milijona evrov)!



Dramatični rop se je zgodil v času kosila: eden od storilcev se je izdajal za kupca, ko se je pojavil pred vrati luksuzne prodajalne, mu jih je varnostnik odprl, takrat pa sta se nenadoma prikazala njegova dva pomočnika in vstopila v zlatarno, eden se je skrival za pustno masko, drugi je nosil smučarsko masko. Uslužbencem in strankam, ki so bili v zlatarni, so ukazali, naj se umaknejo, s sekirami razbili vitrine in dragocen nakit zmetali v vreče, potem pa pobegnili v renaultu meganu, ki je bil opremljen s sireno oziroma rotacijskimi lučmi!



Torkov rop je zadnji v vrsti dramatičnih kraj na luksuzni ulici, ki teče od pariške operne hiše do Place Vendoma, kjer sta znameniti hotel Ritz in tudi francosko ministrstvo za pravosodje. Oktobra lani je bila žrtev roparjev švicarska urarna Girard Perregaux, sredi popoldneva so nepridipravi odnesli za pol milijona evrov dragocenosti. Tudi zlatarna Chopard na Place Vendomu je bila tarča napada, marca lani so roparji, oboroženi z ročno granato in pištolo, odnesli kar za šest milijonov evrov dragocenosti.



No, torkov rop pariške draguljarne se je zgodil le dan potem, ko sta zamaskirana in oborožena moška vdrla v stanovanje v luksuznem 16. pariškem okrožju in pobegnila s prstanom, vrednim približno tri milijone evrov. V času drznega dejanja so bili v stanovanju lastnica, njena dva sinova in njen prijatelj, bili so pretreseni, a nepoškodovani.