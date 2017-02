Ukradli pingvina in ga obglavili

BERLIN – Oskrbniki živalskega vrta v jugozahodnem nemškem mestu Mannheim so pretreseni: pingvina, ki so ga ugrabili iz zooja, so našli mrtvega. Storilci so ga odvrgli ob parkirišču pred parkom, ali je bil takrat še živ, ni znano. Identificirali so ga s pomočjo oznake na krilu – nosil je številko 53. Poročajo, da so ga obglavili, glave niso našli, kaj je storilec napravil z njo, ni znano.



Pingvina, visokega okoli 55 centimetrov in težkega približno pet kilogramov, so za zdaj še neznanci iz Luisenparka ukradli v soboto. Da ga ni, so uslužbenci parka ugotovili v ponedeljek zjutraj, ko so preštevali živali. Poginulega so odkrili v četrtek okoli 8.30, ko ga je ob ograji parkirišča našel neki mimoidoči, je povedal predstavnik mannheimske policije.



Uslužbenci parka so v šoku, so sporočili v izjavi za javnost: »Vsak dan so skrbeli za pingvina. V šoku niso samo zato, ker je pingvin poginil, ampak predvsem zaradi načina, kako so mu odvzeli življenje.«



Alexandra Wind, predstavnica Luisenparka, je povedala, da so jim nekoč že ukradli želvo, storilci pa pri kraji pingvina najverjetneje niso imeli velikih težav, saj je ograja okoli obore, v kateri je približno 20 pingvinov, visoka le do pasu. Tožilci so že sprožili preiskavo, obenem pa prosijo javnost za pomoč in informacije, ki bi policijo pripeljale do storilcev.