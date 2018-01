Ukradla nakit, vreden več milijonov

BENETKE – Novo leto se je za predrzne vlomilce, roparje in tatove začelo izjemno dobičkonosno. Potem ko so zlikovci v baru Cafe 33 na Danskem ukradli steklenico vodke, vredno kar milijon evrov, so se nepridipravi lotili še Doževe palače v Benetkah. V njej je na ogled razstava prestižnega nakita, ki so ga v 500 letih izdelali indijski draguljarji in zlatarji. Med rečmi je bilo precej takšnih, ki jih je za razstavo posodila katarska kraljeva družina in so izjemno pomemben del njene zgodovine. Tudi tokrat sta bila, enako kot na Danskem, na delu dva tatiča, palače pa sta se lotila na zadnji dan razstave, ki je sicer trajala štiri mesece, na ogled je bilo 270 kosov nakita. Ukradla sta uhane in broško, ki sicer niso bili najprestižnejši ali osrednji kosi na razstavi, a so narejeni iz zlata, platine in diamantov ter tako vredni več milijonov evrov. Tatovoma je nakit uspelo vzeti iz ojačane vitrine, potem ko sta onesposobila alarmni sistem.

270 kosov nakita je bilo na ogled na razstavi.

Še najbolj presenetljiv podatek je morda ta, da sta se zlikovca podviga lotila, ko je bilo okoli njiju polno ljudi, ko je Doževa palača v sredo zjutraj že odprla svoja vrata. Ko sta pograbila, kar sta hotela, sta se izgubila v množici in izginila. »Očitno imamo opravka s profesionalcema, ki sta onesposobila tehnološko napredne alarmne naprave in pri tem ostala neopažena,« je dejal šef beneških policistov Vito Gagliardi. Dolgoprstneža pa bosta svoj tatinski pohod morda že kmalu obžalovala, policisti namreč pravijo, da so ukradeni kosi unikati, ki jih bo nemogoče prodati. Če bosta to poskušala, ju bodo prijeli, obljubljajo karabinjerji.