Ukradeni dragulji iz Ritza na varnem

PARIZ – Pet moških, oboroženih s sekiro, je v sredo pozno popoldne razbilo okno v pritličju hotela Ritz , kjer sicer nakit razstavljajo svetovno znani draguljarji, in odtujilo dragoceni nakit v vrednosti več kot štiri milijone evrov.

Policija je aretirala tri osumljence, ki jim ni uspelo pobegniti s prizorišča ropa, dva pa sta še na begu. Eden od njiju je pobegnil z avtomobilom, drugi na motorju.

Del plena so našli razsut med aretacijo treh osumljencev, preostale dragulje in ure pa v vreči, ki jo je odvrgel eden od roparjev med begom, je povedal vir.

Trije osumljenci, ki so jih aretirali, so stari okoli 30 let in prihajajo z območja Seine-Saint-Denis severno od Pariza. Vsi so stari znanci policije zaradi oboroženih ropov, nasilja in posedovanja ukradenega blaga, je navedel vir pri preiskavi. Policija jim je v četrtek zvečer podaljšala pridržanje za 24 ur, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hotel Ritz v Parizu so po štirih letih prenove in velikem požaru ponovno odprli leta 2016. V sodobno zgodovino se je hotel, ki ga je leta 1898 odprl švicarski podjetnik Cesar Ritz, vpisal tudi kot zadnje gostišče britanske princese Diane, ki ga je obiskala le nekaj ur pred usodno prometno nesrečo leta 1997.