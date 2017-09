Ukradel milijon, a po aretaciji molči: ima popoln načrt, ko pride iz zapora

BEOGRAD – Kam je izginilo 1,1 milijona evrov, ki jih je Rijad Krlić (26) iz Srbije skupaj s pajdašem ukradel v Nemčiji? To je nerešljiva uganka za nemške policiste, saj Krlić trmasto molči. Prijeti storilec je delal kot voznik za podjetje Prosegur, ki prevaža denar za banke, in je plen ukradel 24. avgusta. Že dan potem so ga prijeli na Madžarskem, ko je skušal prestopiti mejo s Srbijo, poroča Blic.

Ne želi razkriti, kje je ukradeni denar

Molk osumljenca, predvsem to, da ne želi razkriti, kje je denar, si v Nemčiji razlagajo s tem, da Krliću ne grozi visoka kazen in da bo po izhodu iz zapora odšel po plen. Če ga seveda ne bo njegov pajdaš že prej zapravil. In zakaj naj bi mu grozila mila kazen? Ker pri kaznivem dejanju ni bil oborožen, ukradeni denar pa je bil zavarovan in tako banke niso oškodovane.

Zgodba nekoliko spominja na znano slovensko izpred nekaj let, ko je takšno dejanje zagrešil uslužbenec varnostnega podjetja. Več o tem na povezavi .