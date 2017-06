Ukradel dva milijona in se zažgal v sobi

MANILA – Po napadu moškega, ki je malo po polnoči oborožen z jurišno puško M4 vkorakal v igralnico Resorts World Manila, potem pa zažgal nekaj igralniških miz, so našli najmanj 37 trupel; žrtve niso bile ustreljene, ampak so se zadušile zaradi dima. Več kot 50 ljudi so reševalci prepeljali v bolnišnice. Nastala je panika, zaradi katere so se mnogi pognali v beg, pri tem se jih je okoli 70 ranilo, večinoma so poškodbe lažje.



Zaradi gostega dima, ki se je vil po hotelu in igralnici, reševalci niso mogli pomagati obiskovalcem igralnice. Vsa trupla so našli na območju igralnice, kjer so bila tla prekrita s preprogami, okna pa zaklenjena. Čeprav se je sprva govorilo, da je bil na delu pripadnik teroristične organizacije Islamska država, je policija to kmalu zanikala in sporočila, da ne gre za terorizem. »Ni razloga za paniko. Brez konkretnih dokazov tega ne moremo pripisati terorizmu. Islamska država si napade vselej lahko pripiše v okviru svoje propagande. Če ste terorist, je vaš cilj sejati teror. Zakaj ni streljal ljudi, če je to želel? Nikogar ni ustrelil,« so sporočili policisti in pristavili: »Edini strel, ki je odjeknil v igralnici, je bil varnostnikov, ki je nesrečno ustrelil samega sebe.«



Napadalec – bil je angleško govoreči belec – je napravil samomor. Osumljenec je streljal na policiste, ki so ga preganjali, pri tem pobegnil v hotelsko sobo, legel na posteljo, se pokril z odejo, to polil z bencinom in se zažgal. Osebnih dokumentov ni imel. »Ubil se je v sobi številka 510. Streljal je na naše ljudi. V hotelski sobi je storil samomor, zažgal se je,« je sporočila policija. Vzrok še ni povsem znan. »Poznamo primere, ko tujci ponorijo, kadar zaigrajo visoke vsote denarja. To bi utegnil biti eden od motivov,« so povedali pri policiji in še, da je eden od možnih motivov za napad tudi rop. Napadalec je igralniške mize polil z bencinom in jih zažgal, si nahrbtnik napolnil z igralniškimi žetoni v vrednosti 2,3 milijona dolarjev in ustrelil v nekaj teve zaslonov. Kako je v prostor pritihotapil bencin in puško, še ni znano.