Ukradel daljinca, obsojen na 22 let

SPRINGFIELD – Moškega iz ameriške zvezne države Illinois, ki je iz stanovanjskega kompleksa v Wheatonu sunil daljinski upravljalnik, so spoznali za krivega in ga obsodili na 22 let zapora.



Eric Bramwell je univerzalni daljinec ukradel avgusta 2015, a mu je še pred pobegom padla rokavica, ki jo je pozneje našla policija in je vodila v njegovo aretacijo. Z nje so namreč vzeli vzorec DNK in ga primerjali z odtisi kaznjencev v informacijski podatkovni bazi. In bili uspešni: vzorec je ustrezal Bramwellu. Oktobra 2015 so ga prijeli in odtlej je v mestnem zaporu. Novembra lani so 35-letnika spoznali za krivega kraje, prejšnji teden so mu izrekli še kazen – kar 22 let zapora! Preden bo lahko zaprosil za pogojni izpust, mora odsedeti vsaj polovico kazni. Zaradi njegove zločinske preteklosti – na sojenju so tožilci predstavili dokaze za kraje vse do leta 2014 – bi mu lahko prisodili celo 30 let zapora.



Bramwell je v Wheatonu, a tudi v mestih Lisle, Aurora, Bloomingdale in Oakbrook Terrace zakrivil več podobnih zločinov, kradel je daljince in televizorje, so povedali tožilci. Bramwellovo nezakonito početje in njegova zgodovina sta ga vendarle dohitela,« je povedal državni tožilec Robert Berlin. »Ne glede na to, kaj je kradel, Bramwell je bil kar naprej navzkriž z zakonom. Vzel je, kar si je zaželel, vsakič znova, in obenem pričakoval, da se bo izognil posledicam. Toda tako pač ne gre, in to je Bramwell zdaj vendarle spoznal.«